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إلهام أبو الفتح
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مرأة

نشرة المرأة و الصحة|6 فحوصات للتأكد من صحة القلب.. سارة سلامة تثير الجدل في الجيم.. أعراض مرض السكر

سارة سلامة
سارة سلامة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

تتزايد حالات فشل القلب أو النوبات القلبية والسكتة الدماغية يومًا بعد يوم، يحدث بسبب انقطاع التدفق الطبيعي للدم إلى القلب أو الدماغ - العضوين الأكثر حيوية، قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض القلب معرضين بشكل خاص للإصابة بالحرارة، هذا يعني أنه يمكن أن تكون في خطر أكبر إذا كنت تعاني من مرض في القلب.

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الفاكهة ضرورية جدًا في نظامنا الغذائي ونمط حياتنا، لكن كل شيء يجب أن يؤخذ بالقدر المناسب ودقة التوقيت أمر حيوي، وبالمثل ، إذا تم تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية ، والألياف ، والجلوكوز ، وما إلى ذلك خلال المدة الخاطئة من اليوم مع التركيبات الخاطئة ، فإن ذلك سيكون له تأثير أقل فائدة على صحتك بدلاً من أن يؤدي بك إلى زيادة الوزن أو ربما بعض المضاعفات الصحية الأخرى .

اعراض مرض السكر عند الأطفال و الشباب و الرضع| تفاصيل

يشير مرض السكر  إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، الجلوكوز هو مصدر مهم للطاقة للخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، إنه أيضًا المصدر الرئيسي للوقود للدماغ.

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها داخل الجيم.

 

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