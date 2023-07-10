ميدو يكشف عن حارس مستقبل مصر

أكد أحمد حسام ميدو، أن حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي سيكون الحارس المستقبلي لمنتخب مصر الوطني الأول.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمزة علاء قدم بطولة كبيرة، وأقول له لا تحزن من الأهداف الذي استقبلتها في مباراة المغرب"



وأضاف: "خطأ مواجهة المغرب لا يؤثر على تقييمك خلال البطولة، حمزة علاء سيكون واحدا من حراس المستقبل لمنتخب مصر الأولمبي".



واختتم: "سعيد بتواصل المنتخب الأولمبي بالمنتخب الوطني الأول، وهذا نجاح كبير لم يكن موجودا من قبل، وأهم إنجاز لاتحاد الكرة فيتوريا وميكالي، وفي مدربين أجانب بيبقوا جايين مصر ياكلوا عيش زي أجيري، لكن في مدرب زي ميكالي وفيتوريا جايين يشتغلوا بقلب وعايزين يقوموا بتطوير الكرة المصرية"