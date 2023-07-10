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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يعترض رسميا على تعيين الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة طلائع الجيش

صدى البلد

 أبدى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتورالشافعى صالح إندهاشة وإعتراضه على تعيينات لجنة الحكام لمباريات الجولة 33 فور الإعلان عنها ،والتى تضمنت تعيين الحكم  محمود ناجى لإدارة مباراة طلائع الجيش وأسوان .

 

وأبدى أسوان، اعتراضه حيث أن الحكم محمود ناجي  سبق وأدار مباراة فيوتشر وأسوان فى الدور الأول وتسبب خلالها بقراراته التحكيمية ومنها ضربة جزاء غير صحيحة ضد أسوان ،فى توجيه نتيجة المباراة لصالح المنافس وتقدم أسوان يومها بمذكرة إعتراض رسمية لرابطة الأندية ولجنة الحكام .

 


كما تبدى إدارة نادى أسوان إندهاشها مع تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الداخلية والإسماعيلى بنفس ذات الجولة 33 بالرغم من أنه نفس الحكم أدار مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى بالجولة 31 منذ جولتين فقط ليدير مباراتين للنادى الإسماعيلى منذ الأسبوع 31 حتى الأسبوع 33  .

 

ويتساءل المسئولون بنادى أسوان هل هذه طريقة عادلة ومنصفة لتوزيع تعيينات لجنة الحكام ،بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع ولماذا غابت بعض أسماء لحكام القائمة الدولية عن إدارة مباريات أسوان ،ليتم تعيين طاقم تحكيم بقيادة حكم أبدى نادى أسوان سابقا إعتراضه رسميا عليه .

 

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان إعتراضة وتحفظه تعيينات حكام الجولة 33 بما يضع مصداقية وشفافية الدورى المصرى على المحك .

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