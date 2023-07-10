انعكس على زيادة الصادرات.. المالية: صرفنا 23 مليار جنيه لـ2500 شركة مصدرة.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إنه بعد عام 2011 تعثر صندوق دعم الصادرات لسنوات عديدة عن دفع دعم الصادرات.

وأضافت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الصادرات جزء مهم للاقتصاد القومي لأنها من ناحية تشغل العمالة وتساهم في دورة الاقتصاد والنمو فضلا عن توفير العملة الصعبة".

وأشارت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،: "وضعنا 5 مبادرات في 2019 كانت أفكار جديدة لاسترجاع مستحقات المصدرين المتأخرة"، موضحه: " تم صرف 23 مليار جنيه لـ2500 شركة مصدرة مما انعكس على زيادة الصادرات المصرية".

وأوضحت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية،: "الشركات تعتمد على صندوق دعم الصادرات لكي تستطيع الاستمرار في العمل أو الدخول في أسواق جديدة".

