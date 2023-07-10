عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية بشأن التأشيرات

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية عن إجراءات جديدة بشأن صدور التأشيرات للمواطنين.

وأصدرت السفارة تنويها بتسهيل إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة.

ونشرت السفارة الأمريكية على حسابها في "تويتر" تنويها من مستشار السفارة للشؤون القنصلية لفائدة المتقدمين للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة.

وجاء في الإعلان أن "تجديد التأشيرة أصبح أسهل الآن مع برنامج الإعفاء من المقابلة"، حيث "يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة، تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية".

وتوجهت السفارة للسعوديين غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء بأنهم يمكنهم التقديم عبر الانترنيت، في حين أكدت "تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف"، لتختم إعلانها بعبارة "يا هلا فيكم بأمريكا".

 

 

السفارة السعودية في الولايات المتحدة السفارة الأمريكية في السعودية تأشيرة سفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

شوبير: إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

عقب قرار الذخائر العنقودية| الرئيس الأمريكي يصل إلى بريطانيا.. تفاصيل

الرئيس الألماني: أمن أوروبا في المستقبل لن يشمل روسيا

أول رد من زيلينسكي على تصريحات ترامب بإنهاء الحرب في 24 ساعة

لسنا جزءا من الولايات المتحدة.. وزير إسرائيلي متطرف يوجه رسالة عاجلة لبايدن

تطور خطير.. روسيا تهدد بضرب المحطات النووية في أوكرانيا وأوروبا |ماذا يحدث؟

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الأزمة في السودان

صفقة إف 16 وانضمام السويد للناتو.. اتصال عاجل بين أردوغان وبايدن

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. إحالة المتهم في حادث دهس القاهرة الجديدة للمحكمة الجنائية العاجلة

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في السعودية بشأن التأشيرات

وزيرة الثقافة تكلف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة

تطور خطير.. غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

كامل الوزير يكشف عن ميوله الكروية ..ويكشف حقيقة زيادة اسعار وسائل النقل

فيروس قاتل ينتشر بقوة والخبراء يحذرون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ