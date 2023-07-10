مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك ، تصميم لفستان ظهرت به أكثر من فنانة وكانت أبرزهم مي عمر.

وأثار شكل الفستان، جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حيث ان هناك اختلاف كبير جدا بالرغم من عدم اختلاف أي تفاصيل في شكل الفستان .

وظهرت بالفستان عارضة الأزياء الأردنية ركين سعد، حيث أنه من تصميم شهيرة لاشين، وشكله أنثوي لحورية البحر Mermaid، وفي النصف السفلي مزود بزهور شيفون مقطوعة بالليزر، وأضافت له مي حمالات رفيعة Spaghetti، ويصل سعر الفستان إلى ألف دولار، أي ما يقترب من 31 ألف جنيه .

بينما انتشرت صور مي عمر ، وهي بنفس الفستان ولكن هناك اختلاف كبير بسبب شكل جسم كل فنانة وانهالت التعليقات وكانت أبرزها : مي عمر تكسب، وآخرون يظهر مفاتن الجسم واليكم الصور.