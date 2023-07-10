أحمد جلال: بيراميدز مستاء من تصريحات رئيس الزمالك وهناك تطبيع مع الأهلي

أكد أحمد جلال الناقد الرياضي، أن هناك حالة استياء شديدة من جانب نادي بيراميدز، ضد تصريحات رئيس الزمالك التي أطلقها مؤخرا.

وتابع جلال خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تصريحات رئيس الزمالك والتي أكد خلالها عن وجود ضغط من نادي بيراميدز على ناديه، ودخول اسم الإمارات متمثلة في مالك النادي، جعلت هناك حالة من الغضب".

وأضاف أحمد جلال: "بيراميدز أصبح يجهز نفسه لأن يكون القطب الثاني في الكرة المصرية الفترة المقبلة، وبات هناك حالة من التطبيع والتعاون النسبي مع النادي الأهلي مؤخرًا".