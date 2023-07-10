انتشال جثمان طالب لقي مصرعه غرقا بأسوان

استقبلت مشرحة كوم أمبو جثة طالب لقي مصرعه نتيجة تعرضه للغرق في مياه النيل .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع طالب بمياه النيل ، ويدعى حمزة.أ ، وتم انتشال جثمانه وتم إيداعها بالمشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وأفادت التحريات الأولية بأنه لا وجود أي شبهة جنائية وأن الشاب لقي مصرعه خلال السباحة في مياه النيل.

وصرحت جهات التحقيق بتسليم الجثمان إلى ذويه، وذلك لنقله إلى مثواه الأخير، وتم تحرير محضر بالواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.