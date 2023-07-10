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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: إطلاق عروض جاذبة للسياحة تدعم زيادة الوافدين ونتبع مسارا تنمويا صحيحا

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي تحظى بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، خاصة وأن السياحة مصدر هام لجلب العملة الصعبة وزيادة حصيلة الدولة منها، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.

مسار تنموي صحيح 

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقعات وكالة فيتش باستمرار زيادة السياح الوافدين بمتوسط نمو سنوي 5.4٪ في مصر، تعد دلالة كبري علي أن الدولة تسير في مسار تنموي صحيح، معقبا “ وزارة السياحة تمتلك مرونة في وضع خطط نمو القطاع وتتجاوب مع كافة مقترحات المجلس في هذا الملف”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أنه خلال إحدى إجتماعات وزير السياحة بمجلس الشيوخ، تم المناقشة في أهمية وضع خطط ترويج وتسويق للمزارات السياحية والأثرية، قائلا “ علي سبيل المثال تبنى تجارب الامارات والسعودية بعد أن حققوا ايرادات هائلة”.

وتابع النائب: “كما أن مصر لديها الكثير من المقومات الطبيعية التي تؤهلها للمنافسة العالمية، ومنها الطقس المعتدل سواء بالنسبة للجنسيات العربية أو الأجنبية”.

ونوه النائب أحمد البلشي، إلي ضرورة التركيز علي إطلاق عروض سياحية جذابة، والترويج للسياحة المصرية من خلال الأفلام الوثائقية وغيرها من أساليب التكنولوجيا الحديثة.

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وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية والذي توقع أن  تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

أشار التقرير إلى نمو عدد السياح الوافدين بنسبة 117.5٪ في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق الوفود السياحية خلال عام 2023؛ لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وتوقعت الوكالة زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

 

وأشار مركز المعلومات إلى توقعات وكالة فيتش المستقبلية باستمرار زيادة السياح الوافدين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة (2023 - 2027) لتصل إلى 15.2 مليون وافد، وذلك بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4٪ في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات، وبالتالي ستزداد عائدات السياحة الدولية، تماشيًا مع زيادة عدد الوافدين، من 14.4 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى17.4 مليار دولار في عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي زيادة العائد لكل زائر.

السياحة العملة الصعبة السياح وزير السياحة تسويق التكنولوجيا

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