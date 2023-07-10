بعد مدرس الصعيد.. مواقف مؤثرة لمراقبين ثانوية عامة أحضروا الطلبة من منازلهم

واقعة إنسانية عاشتها طالبة في صعيد مصر، حيث تغيبت عن امتحان الجيولوجيا المقرر للصف الثالث الثانوي، وبعد غيابها عن الامتحان لاحظ معلم مُنتدب غيابها ليبدأ في السؤال عنها وانصرف من المدرسة وجلبها من المنزل.

نشر المعلم “أسامة عثمان” عبر حسابه الشخصي هذه التجربة الإنسانية، حيث قرر مساعدة طالبة فوجئ بعدم وجودها في اللجنة لأداء امتحان الجيولوجيا.

وحسب ما ورد في منشور عثمان على حسابه في فيسبوك، فإنه عندما لاحظ غياب الطالبة، توجه إلى منزلها ليحضرها إلى اللجنة.

مراقب ثانوية عامة يحضر طالبة من منزلها

وقد وصف عثمان رحلته مع امتحانات الثانوية العامة بأنها "كلها إثارة" نظرا لأنه معلم مُنتدب من القاهرة، ولكنه لم يتوقع أن يكون هذا اليوم له قصة خاصة.

وعند وصوله إلى منزل الطالبة، وجد البيت كله نائمًا بما في ذلك الطالبة، ولكنه لم يتردد في اقتحام المنزل ليطلب من الطالبة الاستعداد بسرعة، واستدعى أحد العمال ليجلب أدوات الطالبة اللازمة للامتحان.

وبعد ذلك، أخذ عثمان الطالبة إلى اللجنة في غضون ثلاث دقائق فقط، وتمكنت الطالبة من الالتحاق بامتحان الجيولوجيا في الوقت المحدد.

مواقف مؤثرة لمعلمين في الثانوية العامة

وتضمن أحد التعليقات: “يعد هذا الموقف من أجمل الأمثلة على العطاء والتفاني، ويظهر كيف يمكن للعمل الجاد والمثابرة أن يؤثر بشكل إيجابي على حياة الآخرين. ويجب أن نتذكر دائماً أن العطاء والمساعدة على الآخرين هي مفاتيح السعادة والنجاح في الحياة”.

شكك البعض في هذا الموقف، لكن طلبة ثانوية عامة آخرين سردوا مواقف سابقة لهم في الامتحانات، وكتبت آية السعيد: “أستاذي ربنا يباركله عمل معايا نفس الموقف وانا في ثانوية عامة، حافظ على مستقبلي”.