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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

شاب يحتفل بالطلاق
شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة

تصدر مقطع فيديو لشاب يحتفل بطلاقه من زوجته بطريقة غير مألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر واقفاً يحمل صندوقاً ذهبياً، مدون عليه بخط كبير "طالق".

واحتفل بالطلاق كأنها هدية، حيث يمتلئ الصندوق بالورود الحمراء، ويضع مالًا بجواره، وفي الأسفل مدون جملة "فراقك عيد".

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وتساءل الكثيرون عن سبب هذا التصرف، وقارن البعض هذه الاحتفالية بالهدايا التي تقدم في أعياد الميلاد والمناسبات الأخرى، مما أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر الكثيرون عن استيائهم من هذا التصرف، مؤكدين أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، ولا يجوز الاحتفال به بهذه الطريقة، وأن هذا النوع من الاحتفاليات يجب أن يكون محظورًا، حتى لا يفتح الباب أمام تحويل الطلاق إلى شيء يتم الاحتفال به.

وتعكس هذه الحادثة أهمية التوعية بالأخلاق الإسلامية والعرفية، وضرورة تجنب التصرفات التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الأسرية والزوجية، وتحتاج هذه المسألة إلى توعية وتثقيف للجمهور حول ما يجوز وما لا يجوز في الاحتفال بالمناسبات العائلية.

وتابع آخر: “يجب أن يفهم الأزواج أن الطلاق هو حدث حزين وصعب يمر به الطرفان، ولا يجوز الاحتفال به بأي شكل من الأشكال، وعلى الرغم من ذلك، يمكن للأزواج أن ينهوا زواجهما بطرق متفق عليها بشكل سلمي ومتفهم، ويمكن لهم التعاون معًا لتحديد أفضل الطرق للانفصال بدون إحداث أي ضرر للأطراف الأخرى، وهذا يشمل تقاسم الأصول والممتلكات المشتركة والحضانة والمسائل المالية والقانونية الأخرى".

الاحتفالية التواصل الاجتماعي طلاق

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