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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة عاجلة من بكين لـ واشنطن بشأن العقوبات على الشركات الصينية

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات عملية ردًا على "مخاوفها الرئيسية" بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضها البيت الأبيض على الشركات الصينية.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة المالية الصينية اليوم الاثنين، وافقت بكين على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

كما أشارت الصين إلى أنها تعتقد أن تنميتها فرصة وليست مخاطرة للولايات المتحدة وأن "تعزيز التعاون مع واشنطن هو حاجة واقعية واختيار صحيح للبلدين".

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات عملية ردًا على "مخاوفها الرئيسية" بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضها البيت الأبيض على الشركات الصينية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على الصين تشمل 31 كيانًا، وذلك من ضمن 43 كيانًا أضافتها الوزارة إلى قائمة مراقبة الصادرات.

وذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الوزارة تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من الصين، وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن قمعها غير المنطقي للشركات والشخصيات الصينية.

وقال المتحدث في رد على سؤال صحفي عن العقوبات "تصرف الولايات المتحدة لا يستند إلى حقائق ويفتقر إلى الدراسة المتأنية، ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة لشركات وأفراد من الصين. ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والشخصيات الصينية".

الصين الولايات المتحدة الامريكية العقوبات البيت الأبيض التجارة الصينية

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