تفاصيل جديدة في حادث الطعن داخل حضانة جنوب الصين | فيديو

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب آخر في هجوم بسلاح أبيض على روضة أط..فال في ليانجيانج بإقليم قوانجدونج جنوب الصين اليوم الاثنين، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وألقت الشرطة المحلية القبض على المتهم وتم التعرف على هويته ويدعى وو موجي.

وقال مكتب الأمن العام ليانجيانج على منصة التدوين الاجتماعي الصينية "ويبو" إنه "في حوالي الساعة 7:40 يوم 10 يوليو 2023 ، وقع هجوم متعمد في بلدة هنجشان، مدينة ليانجيانغ، مما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 1".

وأضاف أنه "في حوالي الساعة 8:00 من نفس اليوم، ألقى مكتبنا القبض على المشتبه فيه وو موجي ( ذكر، 25 عاما، من مدينة ليانجياند) وتم تقديمه إلى العدالة. وحاليا، القضية قيد التحقيق".

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الضحايا لكنه وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد".

لكن المتحدثة باسم حكومة المدينة قالت إنه "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ... واعتقل مشتبه به".



