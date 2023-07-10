أوكرانيا تنفذ محاولة فاشلة لضرب مناطق بشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا نفذت محاولة فاشلة لضرب مناطق بشبه جزيرة القرم أمس.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين إن محاولة فاشلة من جانب كييف، يوم 9 يوليو، هدفت إلى قصف القرم ومقاطعتي روستوف وكالوجا بصواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، التي تم تحويلها إلى نسخة هجومية.

جاء ذلك بحسب إفادة قدمها رئيس الأركان العامة للقوات الجوية، فيكتور أفزالوف، إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري جيراسيموف، معلنًا أنه تم تدمير أربعة صواريخ.

وأشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200، وقام نظام الحرب الإلكترونية باعتراض بعملية تشويش صاروخين آخرين".