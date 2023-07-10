الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر داعش في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى واعتقاله.

وذكرت المديرية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنه “بعملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء 75، تم نصب كمين مُحكم في قرية العذبة".

واضاف البيان:" وعلى أثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.



وأعربت الاستخبارات العراقية أن “الإرهابي كان يعمل كمقاتل في صفوف عصابات داعش الإرهابية جنوبي مدينة الموصل”، مشيرة إلى أنه تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا.