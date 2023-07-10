"التموين" تقترح إضافة تعديل سيارات بيع السلع لقانون المشروعات الصغيرة

طالب د. أحمد كمال معاون وزير التموين ، والمتحدث الرسمي للوزارة ، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة ليتم إضافتها إلي التعديلات المقرر إجراؤها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ، مؤكداً أن هذا جاء بعد دراسة متأنية حيث سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة ، جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

فيما قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومعاون وزير التموين، إن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 260 عربة على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.

وفي سياق اخر واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة غجتماعها لمناقشة تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة.