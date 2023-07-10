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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة كهربائية تقدمها داشيا بالأسواق في ذلك الموعد

سوبيرميني الكهربائية
سوبيرميني الكهربائية المقدمة من قبل شركة داشيا الرومانية

كشفت شركة داشيا الرومانية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن طرازاها الجديد ، والذى يعد الأرخص بين السيارات الكهربائية المنتجة حاليا، ومن المتوقع أن تنهي تلك السيارة غلاء أسعار السيارات الكهربائية الجديدة .

سوبير ميني الكهربائية المقدمة من قبل شركة داشيا الرومانية 


وسيتم تقدم السيارة الكهربائية الجديدة بداية من العام المقبل 2024 ، ويتوقع أن تشجع شركة داشيا الكثير من المقبلين علي شراء سيارات جديدة في الحصول علي إصداراها الجديد بدلا من شراء السيارات التي تعمل بالوقود.

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بالإضافة الي أن أسعار السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية كانت هي العائق الأساسي أمام الراغبين في الحصول عليها واقتناءها، وبالتالي فأن السيارة الجديدة ستغير الوضع في السوق اعتباراً من العام المقبل.

سوبيرميني الكهربائية المقدمة من قبل شركة داشيا الرومانية 

تقدم شركة داشيا سياراتها الكهربائية الجديدة بأسم  "سوبيرميني"،  وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك، حيث أن الإعلان عن سيارة داشيا الكهربائية الرخيصة جاء بعد أيام من إعلان شركة كيا الكورية الجنوبية عن طرح إصدار كهربائي بسعر 82 ألف دولار ، وبالتالي جاءت سيارة سوبيرميني  الكهربائية بسعر أرخص لمنافستها بالأسواق.

سوبيرميني الكهربائية المقدمة من قبل شركة داشيا الرومانية 

علاوة علي ذلك فإن سيارة داشيا ستكون أكبر تغيير في سوق السيارات الكهربائية باهظة الثمن حتى الآن من خلال إثبات أنه يمكنك شراء سيارة كهربائية عملية وقابلة للاستخدام  بسعر رخيص .

- سعر سوبيرميني الكهربائية

سوبيرميني الكهربائية المقدمة من قبل شركة داشيا الرومانية 

ستقدم شركة داشيا الرومانية سياراتها الجديدة بالأسواق بسعر لا يتخطى 23 ألف دولار أمريكي، وذلك يعتبر أقل سعر لسيارة كهربائية جديدة بالأسواق.

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