أول ظهور علني للقائد الروسي المسؤول عن العملية في أوكرانيا بعد تمرد فاجنر

شوهد رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، وهو يستمع إلى تقرير حول الهجمات الصاروخية الأوكرانية، وهو أول ظهور علني له منذ تمرد فاجنر الفاشل في 24 يونيو.

وقالت وزارة الدفاع إن اللقطات أظهرت جيراسيموف في اجتماع يوم الأحد، بغرفة القيادة العسكرية حيث ظهر وهو يجلس على على مقعد من الجلد الأبيض ويتحدث إلى كبار الجنرالات ويعطي الأوامر، وكان من بين الحاضرين رئيس المخابرات العسكرية (GRU). استخدمت وزارة الدفاع لقبه الحالي ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقائد "المجموعة المشتركة للقوات" الذي يقود ما يسمى بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، كلف رئيس مديرية المخابرات الرئيسية والمسؤولين عن مركز قيادة المجموعة المشتركة بتنظيم عمل منسق لتحديد مواقع التخزين والتدريب، فضلا عن مواقع إطلاق صواريخ إس -200 وأسلحة هجومية معادية مماثلة، والتخطيط لهزيمتها الاستباقية.

وقالت إن روسيا أحبطت هجومًا صاروخيًا أوكرانيًا على شبه جزيرة القرم وإقليم روستوف وكالوغا يوم الأحد. ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.