إجراء عاجل من اليابان بعد هطول أمطار غزيرة تسبب انهيارات أرضية

تسبب هطول أمطار غزيرة على اليابان ، في حدوث انهيارات أرضية أدت إلى مقتل امرأة وفقدان 3 أشخاص آخرين، وحثت السلطات عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن امرأة في السبعينيات من عمرها لقيت حتفها عندما تعرض منزلها لانهيار أرضي، بينما فُقد ثلاثة أشخاص بعدما ضرب انهيار أرضي منزلين في مقاطعة ساجا، حسبما أفادت رويترز.

وأصدرت السلطات تحذيرا من الدرجة القصوى من هطول أمطار غزيرة في مناطق بمقاطعتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو والتي سبق وحدث بها الانهيارات.

وقالت وزارة الأراضي إن مياه ثمانية أنهار على الأقل فاضت على ضفافها، ووقعت عشرات الانهيارات الطينية في منطقة سبق منذ سنوات.