بيونج يانج تندد بسعي أمريكا لجلب غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية

نددت كوريا الشمالية بسعي الولايات المتحدة إلى جلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني قوله ، في بيان ، "إن نشر الغواصة النووية الاستراتيجية الأمريكية التي تحمل رؤوسًا حربية نووية في شبه الجزيرة الكورية يعني أن الأسلحة النووية الاستراتيجية الأمريكية ستظهر في شبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ عام 1981".

وأضاف "أن هذا وضع خطير للغاية لأنه سيجلب التوتر العسكري الإقليمي إلى حالة أكثر خطورة وقد يؤدي إلى أسوأ أزمة في الصراع النووي ، كما يثبت الوضع الحالي بوضوح أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يقترب من عتبة الصراع النووي".. مشددا على ضرورة وقف جميع التحركات التي وصفها بـ" الاستفزازية" في الحال.



