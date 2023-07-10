انخفاض هواء الإطارات يتسبب في تلك المخاطر| تفاصيل

أداء السيارة يتأثر بالسلب عند انخفاض ضغط هواء الإطارات، بالإضافة الي انخفاض الهواء يؤدي الي زيادة عدد الكيلومترات المقطوعة، ويعمل علي زيادة استهلاك الوقود، وذلك لان انخفاض الهواء بالإطارات يؤدي الي زيادة حجم الإطار علي الطريق السريع علي عكس الإطارات الممتلئة بالهواء .

انخفاض هواء الإطارات يتسبب في تلك المخاطر

انخفاض هواء الإطارات يتسبب في تلك المخاطر

يؤدي انخفاض هواء الإطارات بالسيارة الي زيادة المخاطر التي يتعرض لها سائقي السيارات علي الطرق السريعة، وذلك لان انخفاض الهواء يعمل علي زيادة المسافة الخاصة بالفرامل، مما يعرض سائق السيارة وركبها للخطر علي الطرق السرعة، لزيادة نسبة تعرضهم للحوادث.

انخفاض هواء الإطارات يتسبب في تلك المخاطر

كما أن العجلات التي يوجد بها هواء منخفض تؤدي الي حدوث تغير في خصائص القيادة ومنها خلال بـ العجلة عند التحرك علي الطرق ، مما يرفع معدل التعرض للحوادث .

- معدل استهلاك الوقود بالإطارات منخفضة الهواء

ترتفع نسبة استهلاك الوقود بالسيارات التي تحتوي علي إطارات بها هواء منخفض بنسبة تصل إلى 5%، عن السيارات التي يوجد بها هواء مناسب .

انخفاض هواء الإطارات يتسبب في تلك المخاطر

والجدير بالذكر انه يجب مراجعة ضغط هواء الإطارات باستمرار وذلك قبل السفر أو التحرك بالسيارة علي الطرق السريعة لأي سبب من الأسباب .