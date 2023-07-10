مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

تُعدُّ البحار والمحيطات موطنًا لحياة غنية وتنوع بيولوجي مدهش، ومن بين هذه الوجهات البحرية الساحرة، يتميز البحر الأحمر بمكانة استثنائية في عالم التنوع البيولوجي وتجمع الكائنات البحرية النادرة والفريدة.

وقد جعل هذا التنوع البيولوجي الغني مصر في قلب قطاع السياحة البحرية عالميًا، وخاصة فيما يتعلق بأنشطة الغوص. ومن بين هذه الكائنات البحرية الساحرة، تأتي الدلافين إلى الواجهة، حيث توجد في عدة مناطق محددة، ومن أبرزها "سطايح" جنوب البحر الأحمر، وتحديدًا في مدينة مرسى علم، داخل نطاق محمية وادي الجمال.

تُعتبر شعاب سطايح موطنًا لأكبر تجمع للدلافين الدوارة في البحر الأحمر، حيث تتكون أسراب هذه الدلافين من عشرات الأفراد. إن وجود هذه الدلافين في محمية وادي الجمال يجعلها واحدة من أهم بيوت الدلافين وأكثرها تنوعًا في البحر الأحمر.

ولكشف هوية هذه الدلافين الدوارة المقيمة في سطايح، يقوم رجال المحميات بمراقبة زعنفة ظهرها التي تعد مثل بصمة فريدة لكل فرد، حيث لا تتشابه بينها.

وحرصًا على الحفاظ على حياة الدلافين في شعاب سطايح، قامت محميات البحر الأحمر بتحديد مناطق الاستخدام، حيث يُسمح للمراكب بالرسو فيها واستكشاف شعاب سطايح عن قرب، بالإضافة إلى تحديد مناطق الغطس وممرات المراكب الصغيرة. ويتم ذلك للحفاظ على بيئة الدلافين في سطايح.

يبدأ ظهور الدلافين الدوارة في شعاب سطايح اعتبارًا من شهر مارس ويستمر حتى ديسمبر، ويُعد ذلك مشهدًا مدهشًا قد يثير إعجاب السياح القادمين من جميع أنحاء العالم، خاصةً الذين يشاهدون الدلافين للمرة الأولى.

تتوافد السياح بشكل خاص من دول مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا إلى سطايح للغطس ومشاهدة هذه الدلافين الرائعة.

وتعد شعاب سطايح واحدة من أهم ثلاث بيوت للدلافين في البحر الأحمر، إلى جانب شعاب العرق في الغردقة وصمداي في مرسى علم. ومع ذلك، فإن سطايح تتميز بتواجد الدلافين الدوارة، مما يجعلها وجهة لا يمكن تفويتها لمحبي البحر والحياة البحرية.

في نهاية الأمر، يجب الاعتراف بأن بيوت الدلافين في البحر الأحمر، وعلى وجه الخصوص سطايح، تمنحنا نافذة فريدة لاستكشاف واحتضان جمال وتنوع الحياة البحرية. إن الجهود المبذولة للحفاظ على هذه البيئة الفريدة تسهم في استمرار هذا العرض الطبيعي الرائع الذي يلهم السياح ويغذي فضولهم، ويساعد في توسيع نطاق السياحة البحرية في مصر وجذب المزيد من الزوار للاستمتاع بهذه التجربة المذهلة تحت سطح البحر.

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