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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسي أهمية دور القضاء في إعلاء كلمة القانون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور القضاء المصري وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون.

مشيدا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.


وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يشهد أداء اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة: ما تقومون به يحمي حقوق المواطنين "- أن الرئيس السيسي شهد امس أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيسا لهيئة قضايا الدولة. 

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبدالفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.


وأشارت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.
 

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