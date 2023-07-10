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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العائلات ممزقة.. الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى استئناف عاجل لمحادثات التشريعات القضائية

إسحاق هرتسوج
إسحاق هرتسوج

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الطبقة السياسية إلى استئناف الحوار فورا، بشأن التشريعات القضائية التي تجريها الحكومة الإسرائيلية.

وحذر هرتسوج من أن "الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى فشل ذي أبعاد تاريخية وخلافات لا رجعة فيها داخل المجتمع الإسرائيلي"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال الرئيس الإسرائيلي، "العائلات ممزقة. الجيران والأصدقاء يتحولون إلى أعداء"، وأضاف : "الاتفاقات ممكنة في مسألة معقولية القوانين".

ودعا هرتسوغ الأطراف إلى تنحية غرورهم جانبا، والتفكير في العواقب بعيدة المدى لغياب الحوار، وتابع "حان الوقت لبذل جهد معًا. حان الوقت للتفكير في العواقب. ضع الأنا جانبًا! واصل الحوار!"

وتأتي هذه التصريحات في وقت توقفت فيه المحادثات بين الحكومة والمعارضة حول الإصلاح القضائي لأكثر من شهر، وتأمل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، في دفع أحد بنود الإصلاح من جانب واحد بشأن إلغاء معقولية القوانين.

ويتظاهر الآلاف من الإسرائيليين، كل سبت، ضد التعديلات القضائية، وأعلن منظمو الاحتجاجات، السبت الماضي، تكثيف التظاهرات هذا الأسبوع، بالتزامن مع تصويت "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على إلغاء ما يسمى "حد المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لنتنياهو وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.

ودعا منظمو الاحتجاجات الجمهور الإسرائيلي للانضمام، يوم الثلاثاء المقبل، إلى ما أطلقوا عليه "يوم مقاومة" الديكتاتورية، في حال أقرت "الكنيست" التعديل الذي يطرحه الائتلاف، مشيرين إلى أن تظاهرات وإضرابات ستنظم في مختلف المدن والبلدات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا، إلى جانب تظاهرة ضخمة عند الساعة الرابعة عصرا في مطار "بن غوريون" الدولي.

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