أستاذ طرق: موقع مصر يعتبر مركز ثقل كبير في حركة التجارة العالمية|فيديو

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف، إن الهدف الرئيسي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014، هو إعادة رسم خريطة الدولة المصرية مرة أخرى واعطاءها مركزها الطبيعي في الريادة في مجالات كثيرة، أبرزها مجال النقل.

أستاذ الطرق: موقع مصر فريد ومتميز

وأضاف عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف ، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الدولة المصرية سعت خلال 10 سنوات؛ لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد والمتميز والذي يعتبر مركز ثقل كبير في حركة التجارة العالمية على مر التاريخ.

وأشار أستاذ الطرق والمطارات بجامعة بني سويف إلى، أنه كان لا بد الاستفادة من الموقع الفريد لمصر، من خلال عدة محاور تم العمل عليها في وقت متزامن، منها تطوير الموانئ، وتطوير منظومة النقل بشكل كامل كالنقل البحري ويشمل البحري والنهري، والنقل السطحي كالسكك الحديدية والطرق، والنقل الجوي كالمطارات، والربط بين هذه المحاور مع بعضها.

