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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس تكنولوجيا الإشعاع تفتتح اليوم العلمي لعرض أحدث الأبحاث في الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

افتتحت الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ، اليوم العلمي لقسم الهندسة الإشعاعية لعرض احدث الابحاث العلمية المتقدمة في علوم الذكاء الاصطناعي في مجالات العلوم والصناعات النووية.

وذلك بحضور  الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية، والدكتور كرم أمين شرشر الأستاذ بالقسم ، والدكتور أشرف نصر رئيس القسم.

حيث بدأ اليوم العلمي بتقديم من الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي، ثم عرض الدكتور اشرف نصر نبذة عن تاريخ القسم وخطته العلمية واعضائه والانجاز الذي تم في مجالات الأنشطة العلمية والبحثية.

 ثم عرض الدكتور عبد الحميد شرف عرضاً عن التوجهات الحديثة في تكنولوجيا الألات الدقيقة ثم قدمت الدكتور نهى يونس عرضاً عن استخدامات تكنولوجيا بصمة العين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة، كما قدمت الدكتورة أماني عبد العزيز عرضاً عن الابحاث الحالية والمستقبلية عن أنترنت الأشياء في الصناعة النووية .

وقدم الدكتور محمد حسن عرضاً عن التقدم في مجالات تطبيقات  الذكاء الاصطناعي وأدماجها في مجالات العلوم المختلفة، كما قدم  الدكتور أحمد حسن مدين الاستاذ بالقسم عرضاً متميزاً عن النظم الذكية وتطبيقاتها، وختاما، وقدم الدكتور شعبان العدل عرضاً عن الأجهزة الضوئية الاكترونية المتكاملة وتطبيقاتها المختلفة.   

وصرح  الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن هذا اليوم العلمي هو أحد الأنشطة العلمية التي تنتهجها الهيئة في جميع مراكزها بعقد يوم علمي لكل قسم بالمراكز الأربعة للهيئة شهرياً للتعريف بأنشطة الأقسام العلمية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس.

وفي ختام اليوم العلمي قامت الدكتورة سحر اسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الاشعاع بفتح نقاش مفتوح بين أعضاء القسم وباقي الحضور كما أشادت بالأنشطة العلمية بالقسم ودعت إلى أهمية تسويق أنشطته وخدماته العلمية والتطبيقية لخدمة الصناعة والمجتمع.

وحضر اليوم العلمي لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مراكز الهيئة المختلفة.

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