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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقالات

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

صدى البلد

لن نعرج بعيدا عن المشهد العربي بما فيه من قضايا وملفات والتي خصصت تلك السلسلة لمناقشتها وعرض الرؤى والأطروحات حولها، لكننا سنقف عند اللغة العربية وما فيها من جماليات وإبداعات، فهى لغة العرب وترسانتهم الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها.

داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ووسط حشد من المفكرين والأساتذة والمثقفين، ومحبي اللغة العربية، أقام منتدى جامعة الإسكندرية للشعر والفنون ليلته السادسة من "ليالي اللغة العربية".. إلا أنها كانت مفاجأة غير متوقعة، بشبابها الذين تشربوا اللغة العربية حتى أصبحت ألسنتهم لا تتذوق سواها، وأبدعوا فيها غناء وشعرا ومسرحا.

ما بين روائع أم كلثوم والعندليب، وقصائد إبراهيم ناجي وحافظ إبراهيم، وأشعار نزار قباني ورباعيات الخيام، ونثر مصطفى صادق الرافعي، كانت أمسية ليالي اللغة العربية، يطرب شبابها أذان الحضور، كاشفة عن مدى الجهد الكبير الذي بذل حتى يتذوق كل هؤلاء المبدعون جماليات اللغة العربية حتى تخرج من أفواههم وتستقر في أفئدة الجمهور، بعذوبتها ومعانيها وسلاستها.

ليالي اللغة العربية بمثابة سنة حسنة، ومظهر حضاري، وصورة إبداعية كشفت عن جماليات اللغة العربية المتطورة الصالحة لكل زمان ومكان.. فهي وعاء لا ينضب وكنز  لا تفنى مفرداته وجمالياته، كما قال المفكر والأديب الراحل د. عبدالوهاب عزام "لغة كاملة محببة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات الضمير، ونبضات القلوب، ونظرات الحياة".

ورغم جمال تلك الليلة، وما زرعته من آمال في أن نعود للغتنا التي هجرناها، فإنها كشفت كم نحن -العرب- بعيدون عن تلك اللغة وجمال مفرداتها كالذين استهوتهم لغات العالم رغم ما بلغتنا من جمال وثراء ومفردات، وأثبتت أن اللغة العربية بجمالياتها، وكلما كان تقديمها بمحبة وتذوق وإخلاص كلما استقرت في قلوب الجمهور واستطاعت أن تخلق قاعدة أكبر وأوسع من من محبي اللغة العربية، وأن المتذوقين لجمالياتها قادرون على توصيل رسالتهم بحرفية وإبداع.

▪︎ إلى جامعة الإسكندرية: 

مشروعكم عظيم وحلمكم كبير، انتظرناه كثيرا لنعود للغتنا العربية وما فيها من رقي، ونتمعن جمالياتها.. لذا نتمنى أن يستمر دعمكم لهذا المشروع الفريد وأن نشاهد ليالي اللغة العربية أكثر من مرة في الشهر، وأن تقام في أكثر من محافظة فهي بمثابة نقطة مضيئة تجد طريقها للجمهور أمسية تلو الأخرى، حتى كانت ليلته السادسة شاهدة على إبداع كل أفراده ومحبتهم للغة العربية.


▪︎ إلى وزيرة الثقافة: 

جهودكم مشكورة في دعم اللغة العربية ونشر الفكر والوعي والثقافة، و"ليالي اللغة العربية" بمثابة مشروع وليد، حققت أولى لياليه بالقاهرة نجاح كبير، لذا ننتظر دعمكم له وتكريم فريق عمله تقديرا لفكرتهم في إبراز جماليات اللغة العربية وتقديرا لرسالتهم في تحفيز الشباب إلى الرجوع لتلك اللغة التي هجرناها، فمشروعهم جزء من المشروع القومي العملاق لبناء الإنسان المصري، والحفاظ على اللغة وعودة النشء إليها أحد أهم ركائز بناء الإنسان لأنها مظهر من مظاهر التاريخ.

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