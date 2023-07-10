البرلمان يوافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .. نواب : تجربة فريدة تعزز دور الدعم المجتمعي

طارق رضوان: القانون يستهدف توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلي في مصر

أيمن أبو العلا : مشروع القانون يمثل نقطة رائدة للاستفادة من جهود العمل الأهلى

نائبة التنسيقية : قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فكرة طال انتظار تنفيذها

زعيم الأغلبية: القانون الجديد سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعراض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع.

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون الجديد، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، فضلا عن تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بالتعديلات الجديدة لمشروع القانون الجديد، مؤكدين أنها ستسهم في إحداث طفرة حقيقية في العمل الأهلي التنموي في مصر.

بداية،قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الهدف من التشريع توفير مظلة ضامنة وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، لاسيما بعد نجاح التحالف والذي يعمل به نحو 30 كيان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح النائب، أن التحالف قام بالعديد من المبادرات التي استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مواطن، فضلا عن و25 مليون مواطن تلقوا خدمات طبية، وكذلك توزيع 36 مليون كرتونة خلال شهر رمضان.

وأشار طارق رضوان، إلى أن التحالف قام بتنفيذ العديد من المبادرات، بينها دعم المشروعات الصغيرة، فضلا عن توفير 39500 فرصة للعمل للشباب في المشروعات الحديثة.

وأكد النائب طارق رضوان، أن وضع التحالف الوطني في إطار تشريعي ينظم العمل أمر في منتهى الأهمية.

من جانبه ، أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى فى البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بشأن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذى يوفر الاطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل هى سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.



وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، التكافل والعمل الأهلى، هو ذراع أساسى بالدولة والمجتمع يخفف بدوره عن كاهل الأسرة المصرية.

في سياق متصل ، أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقالت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " فكرة طال انتظار تنفيذها وتجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر، واتشرف أن أكون أحد أبناء لجنة التضامن الاجتماعي التي ناقشت هذا القانون داخلها ليخرج للجلسة العامة للبرلمان الآن.



وطالبت النائبة هيام الطباخ بتوحيد الصف والعمل بالكيف والكم المدروسين، والتركيز على الفكر الاستثماري للعمل الأهلي، و قالت خلال الجلسة العامة " الأسئلة كثيرة هل علي يد التحالف سنجد مشروعات تنموية.

وأَضافت " هل علي يد التحالف سنجد لأول مره حصر حقيقي للأسر الأكثر احتياجا ، و هل علي يد التحالف سنجد توعية مجتمعية بشكل مختلف ومتنوع .

كما أكد المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلا: نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان، موجها الشكر للحكومة على دورها وتعاونها فى مناقشته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف رشاد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف فى القرى المصرية، فى الوقت الذى حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى فى بث فكرها المتطرف بالقرى.

وأكد أن وجود هذا الشكل من التحالف فى العمل الأهلى، سيقضى على ذلك الأمر، قائلا: التحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.