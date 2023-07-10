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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطن .. اعرف السبب

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وجاء نص البيان الذي نشرته  واس:"قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ).


وأقدم  فاضل بن منصور بن علي الهلال سعودي الجنسية  على قتل زوجته زينب بنت محمد بن حبيب سعودية الجنسية، بخنقها داخل غرفة نومهما حتى فارقت الحياة.


وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة.

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وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً .


وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني  فاضل بن منصور بن علي الهلال سعودي الجنسية يوم الاثنين بالمنطقة الشرقية.

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