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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تبدأ فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

صدى البلد

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2023 والأولى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة للموارد البشرية وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت د. هالة السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الرؤية والخطة للدولة المصرية، مشيرة إلى رؤية مصر 2030 والتي تمثل الرؤية المستقبلية للدولة، والتي يتم وضع الخطط متوسطة المدى والخطط السنوية في إطار الرؤية، حيث يتم تحديد معدلات النمو والبطالة وكذلك معدلات التوظيف والمستوى العام للأسعار من خلال الخطة السنوية والمتضمنة مستهدفات الدولة وكذلك إتاحة الاستثمارات العامة للدولة ضمن الخطة، مؤكده أن تلك الخطة تتم بشكل تشاركي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحه أن ذلك يُعد جزء أصيل من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تطرقت السعيد إلى المبادرات التي تعمل عليها الوزارة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز موظفي الدولة على التميز، فضلًا عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف الارتقاء بخصائص السكان مع ضبط معدلات النمو السكاني ويتم بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة ومن ضمنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي.

وخلال كلمته أوضح طارق عبد الخالق أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أحد أوائل الوزارات التي تبنت فكرة التدريب الصيفي ليصل عدد المتدربين منذ أن تم البدء في البرنامج في 2018 وحتى الآن حوالي 300 متدرب، متابعًا أنه لا توجد جهة في الجهاز الإداري للدولة استطاعت تحقيق هذا الرقم من المتدربين حتى الآن.

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وأكد عبد الخالق إيمان الوزارة بأن لديها رسالة نحو طلبة الجامعات، مضيفًا أن البرنامج التدريبي سيتضمن عقد عدد من الورش التدريبية التي سيقدمها قيادات الوزارة لاستعراض مجالات قطاعات ووحدات الوزارة الأساسية منها والمستحدثة وكذلك المشروعات التي تعمل عليها، فضلًا عن الزيارات الميدانية التي سيتم إجراؤها.

واستعرض عبد الخالق دور ومجالات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤكدًا أنها تمثل عقل الحكومة، حيث تقع ضمن مسئولياتها البنية الأساسية للمشروعات التي تسهم في تيسير الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى مشروع سيارات الخدمات المتنقلة كأحد تلك المشروعات، كما تطرق عبد الخالق لعدد من المبادرات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة كجائزة مصر للتميز الحكومي.
وأوضح طارق عبد الخالق أن عدد المتدربين للدفعة السادسة يبلغ 82 متدربا على دورتين أولهما في يوليو الجاري فيما تستقبل الوزارة الدفعة الثانية في أغسطس القادم.

وتناول فريق عمل الموارد البشرية الحديث حول البرنامج الصيفي، موضحين أن الهدف منه يتمثل في تهيئة الطلاب لسوق العمل، واجتذاب المواهب الشابة، وتهيئة قادة المستقبل، متابعين أن البرنامج يأتي بمشاركة كل الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضاف فريق عمل إدارة الموارد البشرية أن التخصصات التي تشارك بالبرنامج من الجامعات المختلفة تتضمن تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والإحصاء.
 

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