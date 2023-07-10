قطر والإمارات توقعان اتفاقية للغاز طويلة الأمد

وقعت شركة "قطر للطاقة" اتفاقية طويلة الأمد لتوريد المكثفات لصالح مجموعة "اينوك"، الشركة المتخصصة في مجال النفط والغاز بدبي، بحيث يتم تزويد "اينوك" بما يصل إلى 120 مليون برميل من المكثفات اعتبارا من شهر يوليو 2023.

ووفقا لـ "قطر للطاقة"، قال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، إن توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، سيعزز من علاقة "قطر للطاقة" مع شركة "بترول الإمارات الوطنية" التي تعود إلى العام 2008.

وأضاف: "نحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا".

وبدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" سيف حميد الفلاسي، أن توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع "قطر للطاقة" سيسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وأضاف: "انطلاقا من دورنا كشركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة، تدرك مجموعة "اينوك" الدور الهام الذي تضطلع فيه، وتسهم من خلاله بالنجاحات المتواصلة لدولة الإمارات بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم".

وتلقي هذه الاتفاقية الضوء على استراتيجية "قطر للطاقة" المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين وببناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجيين.

وتسمح شروط الاتفاقية بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.