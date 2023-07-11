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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

صدى البلد

اجتاح تحد جديد على تطبيق التيك توك بين النشطاء والذي وصفه البعض بانه تحد الموت حيث انه يعرض حياة من يقوم به للخطر وهو الذي يعرف بتحدي القفز من المركب .

تحد القفز من المركب يسبب الوفاة 

انتشر تحد جديد على تطبيق التيك توك وهو عبارة عن قفز الشباب من المركب اثناء ابحاره بسرعة رهيبة وتداول النشطاء العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر خوض البعض هذه التجربة 

 

اعلن  جيم دينيس، أحد عناصر فريق الإنقاذ "تشايلدرسبرج"، لوسائل إعلام محلية عن وفاة 4 اشخاص خلال 6 اشهر بسبب هذا التحد وقال  ان الضحايا كانوا يقفزون من مؤخرة قوارب تبحر بسرعة كبيرة وكانوا يقفون على أقدامهم وينحنون ويقفزون بطريقة بهلوانية ما يؤدي إلى كسر أعناقهم".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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