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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختيار 140 طالبًا من الجنسين مطلوبين للتعلّم بمدارس التمريض في سيناء

صدى البلد

حددت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، أعداد الطلاب المطلوبة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض  بمراكز محافظة شمال سيناء، للدراسة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤م.،باجمالي ١٤٠ طالبا وطالبة بكل من مدارس العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة نخل..

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة، انه تحدد في المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش : فصل ( 20 طالب بنين ) ،وفصل ( 20 طالبة بنات ).

بينما  المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد : فصل ( 20 طالب بنين ) ،وفصل ( 20 طالبة بنات) . 

والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد فصل ( 20 طالب بنين )، وفصل ( 20 طالبة بنات ) من الشيخ زويد ورفح. 

والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل : فصل مختلط ( 20 طالب / طالبة ) من نخل و الحسنة.

تقرر بدء مواعيد تقديم الملفات بالمدارس اعتبارا من 7/11 حتي 2023/7/1، و تكون الاختبارات  في اللغه العربية - اللغه الانجليزية  في مدرجات جامعة العريش يوم السبت الموافق 2023/7/29 .

 

مركز تدريب الريسة:


كما  تكون اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين بمدرسة العريش يوم 2023/8/5 بمقر مركز تدريب الريسة ومدرسة بدر العبد - نخل يوم 6 / 2023/8  ،  بمقر مركز تدريب الريسة ،ومدرسة الشيخ زويد يوم 7 / 2023/8 بمقر مركز تدريب الريسة.

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برنامج ندوات توعوية للأسرة بمراكز الشباب في شمال سيناء

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سيناء مدارس التمريض طالبا الدراسي

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