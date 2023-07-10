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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية يوافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

محمد إسماعيل عضو
محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد الأعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال النائب محمد إسماعيل " مشروع القانون نقله نوعيه في تاريخ العمل الأهلي بالدولة المصرية، على الرغم من أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس ٢٠٢٢  ، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الاركان في عملية التنمية، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبي للتنمية الذي بأضلاعه الثلاثة الحكومة والقطاع  الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.

و قال النائب محمد إسماعيل "  كذلك يعد التحالف آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصرى.

و أضاف " مشروع القانون يعد تنظيم تشريعي للتحالف الذى ساهم بشكل كبير في تحقيق عده أهداف كان تواجه العمل الأهلي  ، وهي  توحيد الجهود مما يحقق توزيع عادل و عدم اهدار للموارد ، و نشر ثقافه التطوع بين الشباب و مشاركتهم في قضايا التنمية ، و  إنشاء قاعده بيانات محدثه للمستحقين و مشاركتها مع الوزارات المعنية.

وأَضاف النائب محمد إسماعيل " بالإضافة لوضع إطار تنظيم يسمح للدخول في التحالف للجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني، و وضع آليات تساهم بشكل كبير في استدامة توفير موارد حتى يستطيع التحالف النجاح في الاستمرار في القيام بدوره.

النائب طارق رضوان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القطاع الخاص الحكومة مؤسسات المجتمع المدني

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