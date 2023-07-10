بعد تصريحات عميد القلب.. جدل بين شعبان ومنتصر عن فوائد المشي للمساجد

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشور علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم يفهمه الكثير حيث كتب: "كتبت تعليق عن أهمية المشي والحركة لصحة القلب والأوعية الدموية، يطلع واحد من الجاهلين من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه (...) يشوه العبارات ويجتزئ المقولات ويلوي عنق الحقيقة ليحصد حفنة لايكات".

وتابع: "آفة حارتنا أنصاف المتعلمين أدعياء الخبرة والحكمة والحقيقة، والحقيقة منهم براء".

وكان ماكتبه رد علي تصريحات الدكتور خالد منتصر بعد استنكاره من التصريحات الأخيرة للدكتور جمال شعبان، عن فوائد المشي على الصحة العامة، آثار جدلًا مع الدكتور خالد منتصر خلال الساعات الأخيرة.

وقال "شعبان" في تصريحات تلفزيونية، إن النبي أوصى بكثرة الخطى للمساجد وأشار إلى أنها ترفع الحسنات وتحط السيئات، مضيفًا: "هي أيضًا تقلل الكوليسترول الضار وبتظبط ضغط الدم وبتحسن كهرباء القلب وبتزود هرمونات السعادة".