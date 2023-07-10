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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

صورة الشهيد بلال
صورة الشهيد بلال إبراهيم قدح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، باستشاهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وحسب شهود عيان، فقد منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وانقاذه وتركته ملقا على الأرض.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على فلسطيني في بلدة دير نظام بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الفلسطيني كان مسلح ببندقية "كارلو" وحاول إلقاء عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا النار على مسلح فلسطيني، في منطقة حلميش ما أدى إلى استشهاده.

وزارة الصحة الفلسطينية هيئة الشؤون المدنية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير نظام شمال غرب رام الله استشهاد فلسطيني

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