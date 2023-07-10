الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، باستشاهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال إبراهيم قدح (33 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.

وحسب شهود عيان، فقد منعت قوات الاحتلال المواطنين من الاقتراب من محيط المكان، كما منعت الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وانقاذه وتركته ملقا على الأرض.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار على فلسطيني في بلدة دير نظام بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الفلسطيني كان مسلح ببندقية "كارلو" وحاول إلقاء عبوة ناسفة على قوة لجيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده أطلقوا النار على مسلح فلسطيني، في منطقة حلميش ما أدى إلى استشهاده.