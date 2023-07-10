بداية من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات 2023 بمحركات قوية في السوق المصري|صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات موديل 2023، وذلك من أجل توافر جميع الفئات والإصدارات أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لهم ، وتتوافر هذه الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعطي سائقها وركابها أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية .
يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات 5 سيارات 2023 بداخل السوق المصري للسيارات الجدديدة :
1- ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك
زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك بمحرك سعة 1200 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، وتخرج ميراج موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.
سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 510 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوافرة بالسوق المصري .
2- بيجو 508 السيدان
تستخدم سيارة بيجو 508 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع بيجو 508 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتحتاج الي 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، وتخرج قوة 215 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر.
تتواجد سيارة بيجو 508 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 6 فئات تبدأ من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 774 ألف جنيه .
3- سكودا سوبيرب السيدان
تخرج سكودا سوبيرب السيدان قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج سكودا سوبيرب موديل 2023 عزم دوران يصل الي 50 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .
تتوافر سيارة سكودا سوبيرب السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .
4- تويوتا كورولا السيدان
تنتج تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة عزم دورا يصل الي 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، وتستخدم كورولا السيدان ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1800 سي سي .
تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا السيدان موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 740 ألف جنيه، ويترفع السعر ليصل الي مليون و 275 ألف جنيه .
5- سيتروين C4 الكروس أوفر
تتسارع سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتوي سيتروين C4 موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 155 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر.
تأتي سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها مليون و 100 ألف جنيه، والثانية يصل سعرها مليون و 200 ألف جنيه .