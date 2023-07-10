بداية من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات 2023 بمحركات قوية في السوق المصري|صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات موديل 2023، وذلك من أجل توافر جميع الفئات والإصدارات أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لهم ، وتتوافر هذه الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعطي سائقها وركابها أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات 5 سيارات 2023 بداخل السوق المصري للسيارات الجدديدة :

1- ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك بمحرك سعة 1200 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، وتخرج ميراج موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2023



سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 510 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوافرة بالسوق المصري .

2- بيجو 508 السيدان

تستخدم سيارة بيجو 508 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع بيجو 508 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتحتاج الي 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، وتخرج قوة 215 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر.

بيجو 508 السيدان موديل 2023

تتواجد سيارة بيجو 508 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 6 فئات تبدأ من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 774 ألف جنيه .

3- سكودا سوبيرب السيدان

تخرج سكودا سوبيرب السيدان قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج سكودا سوبيرب موديل 2023 عزم دوران يصل الي 50 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

سكودا سوبيرب السيدان موديل 2023

تتوافر سيارة سكودا سوبيرب السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .

4- تويوتا كورولا السيدان

تنتج تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة عزم دورا يصل الي 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، وتستخدم كورولا السيدان ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1800 سي سي .

تويوتا كورولا السيدان موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا السيدان موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 740 ألف جنيه، ويترفع السعر ليصل الي مليون و 275 ألف جنيه .

5- سيتروين C4 الكروس أوفر

تتسارع سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتوي سيتروين C4 موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 155 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر.

سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2023

تأتي سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها مليون و 100 ألف جنيه، والثانية يصل سعرها مليون و 200 ألف جنيه .