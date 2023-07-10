عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 500 ألف جنيه.. 5 سيارات 2023 بمحركات قوية في السوق المصري|صور

سيارات 2023 بمحركات
سيارات 2023 بمحركات قوية

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات موديل 2023، وذلك من أجل توافر جميع الفئات والإصدارات أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لهم ، وتتوافر هذه الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تعطي سائقها وركابها أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية .

تويوتا تكشف عن طفرة تكنولوجية في مجال البطاريات الكهربائية

أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات 5 سيارات 2023 بداخل السوق المصري للسيارات الجدديدة :

1- ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك بمحرك سعة 1200 سي سي، وينتج قوة 76 حصان، وتخرج ميراج موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT.

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2023


سعر سيارة  ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري 510 ألف جنيه للفئة الوحيدة المتوافرة بالسوق المصري .

2- بيجو 508 السيدان

تستخدم سيارة بيجو 508 موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتتسارع بيجو 508 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتحتاج الي 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، وتخرج قوة 215 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر.

بيجو 508 السيدان موديل 2023 

تتواجد سيارة بيجو 508 السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 6 فئات تبدأ من مليون و 259 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 774 ألف جنيه .

3- سكودا سوبيرب السيدان

تخرج  سكودا سوبيرب السيدان قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج  سكودا سوبيرب موديل 2023 عزم دوران يصل الي 50 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

سكودا سوبيرب السيدان موديل 2023

تتوافر سيارة  سكودا سوبيرب السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 700 ألف جنيه .

4- تويوتا كورولا السيدان

تنتج تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة عزم دورا يصل الي 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، وتستخدم كورولا السيدان ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1800 سي سي .

 تويوتا كورولا السيدان موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا السيدان موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 740 ألف جنيه، ويترفع السعر ليصل الي مليون و 275 ألف جنيه .

5- سيتروين C4 الكروس أوفر

تتسارع سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتوي سيتروين C4 موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتخرج قوة 155 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر.

سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2023

تأتي سيارة سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها مليون و 100 ألف جنيه، والثانية يصل سعرها مليون و 200 ألف جنيه .

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك بيجو 508 السيدان سكودا سوبيرب السيدان تويوتا كورولا السيدان سيتروين C4 الكروس أوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

رينو لوجان السيدان الجديدة تباع بأسعار مميزة| صور

أرخص سيارة كهربائية تقدمها داشيا بالأسواق في ذلك الموعد

رجل يقتحم معرض سيارات بالإمارات بحقيبة أموال| فيديو

بعد زيادة الأسعار | BMW 520 أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه

أفضل 5 سيارات كورية 2023 بالسوق المحلي| تعرف على أسعارهم

كوبرا و مينى| سيارات هاتشباك 2023 بأسعار مميزة

شاهد| الجيل الخامس من هيونداي سانتافي 2024

أسعار شيفروليه كابتيفا 2023 الـ SUV بالسعودية

ترشيحاتنا

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

وزارة النقل تقرر إلغاء جميع السلالم ومواقف الميكروباص بالطريق الدائري |تفاصيل

تحذير عاجل .. شرب هذا المشروب بعد تركه لفترة يسبب تسمم| تعرف عليه

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق Threads يتخطى100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ