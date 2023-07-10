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برلمان

أبو العلا: التمويل العائق الرئيسي أمام قانون حقوق ذوي الإعاقة

أيمن أبو العلا، وكيل
أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منح أصحاب الإعاقات أيا كانت العديد من الامتيازات، لاسيما وأن هذه الفئة عانت لعقود طويلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وقال النائب: العائق الرئيسي أمام حقوق ذوي الإعاقة في التمويل، مشيرا إلى أن مشروع قانون دعم قادرون باختلاف يسمح بتوفير التمويل لتقديم الخدمات.

ولفت أبو العلا، إلى أن أكواد الحركة في وسائل النقل والمواصلات والشوارع والإسكان والمستشفيات وغيرها في حاجة لتفعيل.

وأوضح النائب، أن الإعاقات السمعية والبصرية تحديدا في حاجة إلى تمويل خاص، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم وتأهيل المدارس، متوقعا أن التمويل الذي يوفره القانون يساهم حل المشكلة بصروة جزئية.

وطالب أيمن أبو العلا، الدولة دعم هذه الفئة التي تمثل جزء كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة خرج منهم عباقرة مصريين في الموسيقي والفن والأدب.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب الإعاقات الامتيازات الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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