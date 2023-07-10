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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الإمارات لمواطنيها في اليابان

سفارة الإمارات في
سفارة الإمارات في اليابان

نوهت سفارة الإمارات في طوكيو على مواطنيها المتواجدين في اليابان، بضرورة توخي الحيطة والحذر ،نظرا لسوء الأحوال الجوية في جزيرة كيوشو وكل من منطقة فوكوكا وساجا و أويتا والتي ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

كما حذرت وكالة الأرصاد اليابانية بأن موجة الأمطار سوف تتحرك باتجاه الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، علما بأن هذا أعلى تحذير تصدره الوكالة من المستوى الرابع، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية "وام".

‏وشددت سفارة الدولة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأرصاد حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظة فوكوكا وأويتا المجاورة، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم.

وبسبب الأمطار الغزيرة، توقفت خدمات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وكذلك محطتي هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتًا، بحسب مشغليها، ومع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية المواجهة لبحر اليابان حتى غد الثلاثاء، دعت وكالة الأرصاد الجوية إلى اليقظة ضد الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار.
 

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