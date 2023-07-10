مشروع جديد بالعاصمة الإدارية بقيمة 2 مليار جنيه .. تفاصيل

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعا جديدة بقيمة بيعية متوقعة 2 مليار جنيه.

وأوضح محمد أبو الخير رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، أن المشروع عبارة عن ٣ أبراج منفصلة ومتصلة عن طريق جسور تربط مابين الأبراج .

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التسويات بموقع المشروع وجاري أعمال الحفر حيث تم الوصول لمنسوب ١٠ أمتار من إجمالي ١٥ متر مستهدف تحت الأرض ووفقا للمخطط الزمنى للمشروع سيتم الإنتهاء من تنفيذ ٣ بدروم بكامل مساحة المشروع بنهاية العام الجاري، على أن نبدأ أعمال الإنشاءات بالأدوار العليا بداية العام المقبل ٢٠٢٤.

وأضاف أن المشروع الجديد يقع مباشرة على الحديقه المركزيه بالإضافة لإنه أكبر مساحه أرض بالداون تاون بإجمالى ٧٢٠٠ متر، وهو مشروع تجاري إدارى يتكون من أرضى و١٢دور وتقدر التكلفه الاستثمارية للمشروع مليار و٣٠٠مليون جنيه وتستهدف الشركه تحقيق مبيعات تقدر بنحو ٢مليارجنيه.

وأشار إلى أن جدير قامت بدراسة جيدة للسوق العقارى قبل البدء فى المشروع وتم وضع دراسة جدوي تشمل أسعار تنافسيه مع تجنب مخاطر زيادة مفاجئة فى أسعار مواد البناء الأمر الذى جنبنا مخاطر رفع السعر على العميل تماشيا مع الظروف الراهنة.