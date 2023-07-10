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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحقيق السلام.. الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي

صدى البلد

تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين أوراق اعتماد السفير الليبي في طهران علي جمعة العبيدي.


وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تطوير هذه العلاقات وتوسيعها بما يخدم مصلحة إيران وليبيا، حسبما أفادت وكالة ارنا.

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وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تحقيق الاستقرار والسلام في هذا ليبيا بالإضافة إلي توسيع التفاعل بوتيرة أسرع  من السابق، حتى تدخل العلاقات بين إيران وليبيا مرحلة جديدة.

من جانبه أكد العبيدي أن ليبيا تثمن جهود المصالحة بين الدول الإسلامية وتشدد على ضرورة أن تكون هذه العلاقات مبنية على الحوار بما يخدم مصلحة المنطقة.

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