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أخبار البلد

وزير العمل يسلم 1.2 مليون جنيه بشيكات لورثة العمالة غير المنتظمة.. صور

صدى البلد

سلم وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة  شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 6 أسر عمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن 4 حالات إصابات.

وذلك من محافظات: القاهرة ومطروح وقنا والسويس  بإجمالى مبلغ مليون و295 ألفاً و و286 جنيها،  يستفيد منها 19  من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة  بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

جاء ذلك في اطار تواصل الدولة المصرية دعمها المستمر للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إجمالي التعويضات خلال عام 2022 

وقالت الوزارة : إن إجمالي التعويضات خلال عام 2022 بلغت  11 مليونا و 770 ألفاً و 670 جنيها إستفاد منها  من العمالة غير المنتظمة 129 حالة. 

وأشارت الوزارة  إلى أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت   حالات وفاة لـ 6 عمال  من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم : مينا عاطف سمير عبده، و محمد السيد محمود الحلو، و سمير كامل زاخر ايوب، و عماد احمد توفيق عزب، و كاظم ناصر جابر محمد، و سنيوس لويس خليل ناروز.

كما شملت التعويضات 4 حالات اصابات لعمال وهم : محمد عبد الرؤوف محمد محمود، و محمد علاء الدين قبيصى، و منتصر كحول زكى عبد الباقى، و هويدا شحاته محمود احمد.

وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين ،مؤكداً حرص الدولة المصرية على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

واستمع إلى مطالب أسر البعض، وأصدر توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة أن خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

حضر فعاليات التسليم من الوزارة: نشوى الشبكى مدير عام الادارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة ، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمى أبو زهرة مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

وزير العمل شيكات تعويضات وثائق التأمين أسر عمال متوفين العمالة غير المنتظمة

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