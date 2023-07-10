عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوزراء الفلسطيني يرد على قرار "الكابينت الإسرائيلي" بشأن منع انهيار السلطة

جلسة الحكومة الفلسطينية
جلسة الحكومة الفلسطينية "أرشيفية"

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على قرار الكبينت الإسرائيلي حول منع انهيار السلطة وإعادة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بشرط وقف إجراءات السلطة في المنظمات الدولية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، في رام الله، إن الشروط الإسرائيلية لن تتم وأن السلطة ماضية في الأمر.

وأضاف اشتية إن مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى، لن يتم أيضا، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبّر عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة.

وتابع:  "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموال الشعب الفلسطيني ويجب على حكومة الاحتلال تحويلها دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

وأوضح اشتية، إن المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والقتل والاستيطان، وقرصنة الأموال، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأمس الأحد، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية، مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية. وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ينص مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في المناطق C.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار الكبينت الإسرائيلي منع انهيار السلطة إسرائيل جلسة الحكومة الفلسطينية أسر الشهداء والأسرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

خالد الغندور يعترف بقصة حب قديمة مع فنانة.. وردّ صادم منها

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

فلسطين تكشف عن حجم مساعدات الدول لإعادة إعمار مخيم جنين

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون يدعم صندوق قادرون باختلاف

تحرك مصري بشأن السودان .. ماذا تقدم القاهرة مع دول الجوار لحل الأزمة؟

نظر إلى السماء وابتسم.. بايدن في حالة معنوية جيدة بعد محادثات مع سوناك

التوك شو.. الأرصاد تنفي تعرض مصر لارتفاع كبير في درجات الحرارة..والمعدن الأصفر يواصل هبوطه

سهم طاقة عربية يقفز 4000% خلال أول أيام التداول بالبورصة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورد أحمر وهدية وفلوس.. شاب يحتفل بالطلاق بطريقة غريبة| شاهد

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

سر محلات الكباب.. طريقة عمل الكفتة المشوية

فعلت هذا التصرف.. أم العريس تمنع عروسين من ارتداء الشبكة| شاهد

فيديو

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ