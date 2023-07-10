التكنولوجيا داعم لمستشفى السرطان لمكافحة الميكروبات.. تفاصيل

أعلنت مستشفى الأطفال "57357" عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتقديم حلول وخبرات وخدمات عالية القيمة في الإشراف على مضادات الميكروبات لتحسين الرعاية الصحية للمرضى لمقاومة مضادات الميكروبات.

فبحسب تقرير علمى حديث فإن 1.27 مليون شخص يموتون بسبب مقاومة مضادات الميكروبات كل عام، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فقد يؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى وفاة 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ويعد الإشراف على مضادات الميكروبات أمرًا أساسيًا لمكافحة المقاومة والحفاظ على فعالية المضادات الحيوية للأجيال القادمة لأنه يسمح للمرضى بالحصول على الدواء المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب.



وقال رامي عزب، المدير العام لشركة bioMérieux العالمية فى كل من مصر وليبيا "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع مستشفى السرطان حيث نستفيد من خبرة علماء الميكروبيولوجي والأطباء الرائدين في مستشفى سرطان الأطفال "57357" لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتطوير حلول الإشراف على مضادات الميكروبات، ونحن مقتنعون بأن النتائج السريعة للمرضى والمعلومات الوبائية ستمكن علماء الميكروبيولوجي والأطباء من العمل معا بشكل أفضل بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى".

وقال: “في إفريقيا، عملنا أكثر أهمية، لأننا نعلم العبء الثقيل لمقاومة مضادات الميكروبات في بلداننا”.

ويقدر الخبراء أن أكثر من 1.27 مليون حالة وفاة تعزى إلى مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، وأن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 10 ملايين بحلول عام 2050. الوقت ينفد ، ونحن بحاجة إلى العمل بسرعة.

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‏لهذا السبب نخصص ١٢ بالمائة من مبيعاتها للابتكار من خلال البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الخارجية لضمان أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة مجتمعات مرضانا".

