الزمالك يسعى لضم لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة نادي الزمالك في ضم اللاعب أسامة شيتة، لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “شبكة dzfoot الجزائرية: الزمالك مهتم بالحصول على خدمات أسامة شيتة لاعب وسط اتحاد العاصمة الجزائري”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

علي جانب آخر، أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وخاض "دونجا" بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بجانب أداء بعض الجوانب الأخرى ، في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.