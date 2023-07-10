سيتروين ورينو| سيارات مستعملة تحت 160 ألف جنيه

اتجه الآن جميع المواطنين المقبلين علي شراء سيارات إلي سوق السيارات المستعمل ، ذلك بعد زيادة أسعار الطرازات الجديدة بشكل غير متوقع، بالإضافة إلي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها، وبسهولة إعادة بيعها مرة أخري ومن من تلك السيارات فيات أونو، وسكودا فيليشيا ، واسبيرانزا A516 .

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أسعارهم أقل من 160 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري :

1- رينو كليو السيدان

تستخدم سيارة رينو كليو السيدان علبة تروس أوتوماتيك وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 194 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتباع كليو موديل 2004 باللون الفضي، وبها رخصة سارية حتي اخر العام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

رينو كليو السيدان موديل 2004

تباع سيارة رينو كليو السيدان موديل 2004 داخل سوق السيارات المصير للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

2- سيتروين c3 الهاتشباك

تحتوي سيارة سيتروين c3 الهاتشباك علي محرك سعة 1300 سي سي، وتصل قوتها إلي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون النبيتي، وتمكنت سيتروين c3 موديل 2003 من قطع مسافة تصل الي 159 ألف/كم، ويوجد بها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سيتروين c3 الهاتشباك موديل 2003

تتوافر سيارة سيتروين c3 الهاتشباك موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 152 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- اسبيرانزا A516 السيدان

تعرض سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2009 للبيع باللون الأزرق، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، ومكنت من قطع مسافة تصل الي 159 كم/ساعة، وتمتلك اسبيرانزا A516 السيدان محرك سعة 1600 سي سي، وبها رخصة سارية لمدة عامين ونصف، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

اسبيرانزا A516 السيدان موديل 2009

تأتي سيارة اسبيرانزا A516 السيدان موديل 2009 للبيع داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- سكودا فيليشيا الهاتشباك

تمكنت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 من قطع مسافة تصل الي 299 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1300 سي سي، وتستخدم سكودا فيليشيا الهاتشباك علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

سكودا فيليشيا الهاتشباك موديل 1997

تتواجد سيارة سكودا فيليشيا الهاتشباك موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- فيات أونو الهاتشباك

تنتمي سيارة فيات أونو الي فئة السيارات الهاتشباك وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت فيات أونو موديل 1997 من قطع مسافة تصل الي 499 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات أونو الهاتشباك موديل 1997

سعر سيارة فيات أونو الهاتشباك موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .