اجتماع بين وزيري الخارجية البحريني والروسي في موسكو

عقد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في موسكو، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وتأتي تلك الزيارة بمناسبة زيارته لموسكو للمشاركة في اجتماع الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية.



وبحث خلال الاجتماع، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية والدولية.

بالإضافة الي مستجدات الوضع في منطقة الشرق المتوسط وانعكاسه على الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.