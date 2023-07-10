فلسطين تكشف عن حجم مساعدات الدول لإعادة إعمار مخيم جنين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع مع الحكومة يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة.

وأضاف اشتية في كلمته خلال جلسة الحكومة اليوم، في رام الله، أن هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، لافتا إلى وجود دمارا كبيرا في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة، وغيره.

وتابع: منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان، عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة إلى مخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المساكن للمتضررين، وتقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة، بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت إلى المخيم، ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل.

وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل حصر الأضرار في المدينة والمخيم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الإعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية الوزارات ذات الصلة، ومحافظة جنين، وبلدية جنين، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية في مخيم جنين.

وقال: "كلفنا هذه اللجنة بقيادة مشهد إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها بالتنسيق مع وكالة "الأونروا"، ومن يلزم من جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين.

وحول المساعدات التي قدمتها بعض الدول لإعادة إعمار المخيم، أوضح اشتية أن الجزائر قدمت 30 مليون دولار، والإمارات 15 مليون دولار (عبر وكالة الغوث الأونروا)، وتركيا 150 ألف دولار، ومؤسسة أنيرا 200 ألف دولار، وكلاهما موجه لوزارة الصحة الفلسطينية لتوفير مستلزمات طبية.

وأعرب اشتية عن شكره لهذه الدول وكل من قدم المساعدة لصالح إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها.

وأشار إلى أن المساعدات المحلية للمخيم والمدينة توزعت على النحو التالي: ستقدم الحكومة من خلال وزارة المالية مبلغ 7 ملايين شيكل، وكانت قد صرفت 3.6 مليون شيكل لبلدية جنين الأسبوع الماضي، وخصص الرئيس أبو مازن مبلغ 500 ألف شيقل من موازنة مكتبه.

ولفت إلى أن حصيلة تبرعات المواطنين في الحملة التي دعت إليها وزارة الأوقاف بعد صلاة الجمعة الماضي بلغت مليوني شيكل، معربا عن تقديره لما يقدمه أبناء الشعب الفلسطيني من أفراد وهيئات ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني وبلديات من مساعدات عينية لمخيم جنين، في مشهد أعاد قيم التكاتف والتضامن والعمل الجماعي.