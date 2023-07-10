أخبار السيارات.. رجل يقتحم معرض مركبات بالإمارات بحقيبة أموال.. تدابير للحفاظ على مدى سير السيارات الكهربائية خلال الصيف

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب في اقتناءها العديد من المواطنين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع، نتيجة عدة عوامل أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات، بالإضافة الي أن سوق المستعمل تتميز سيارته بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها وصيانتها .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل وهو يدخل أحد معارض السيارات الفارهة بالإمارات وكان يتعبه رجلان يحملان حقيبة بها مبالغ هائلة من الأموال .

كشفت شركة داشيا الرومانية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن طرازاها الجديد ، والذى يعد الأرخص بين السيارات الكهربائية المنتجة حاليا، ومن المتوقع أن تنهي تلك السيارة غلاء أسعار السيارات الكهربائية الجديدة .

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة مختلف فئات السيارات والتي تتنوع بين السيدان، والكروس اوفر والهاتشباك، ويبحث المواطنين دائما عن سيارات تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي اتساعها لجميع أفراد العائلة والتنقل بهم للتنزه وقضاء احتياجاتهم .

أداء السيارة يتأثر بالسلب عند انخفاض ضغط هواء الإطارات، بالإضافة الي انخفاض الهواء يؤدي الي زيادة عدد الكيلومترات المقطوعة، ويعمل علي زيادة استهلاك الوقود، وذلك لان انخفاض الهواء بالإطارات يؤدي الي زيادة حجم الإطار علي الطريق السريع علي عكس الإطارات الممتلئة بالهواء .

انتشرت السيارات الكهربائية بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل المميزات والإمكانيات التي تحتوي عليها والتي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، بالإضافة الي أنها سيارات صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة النظيفة، التي لا يمكنها أن تشكل أي خطورة علي المواطنين .

أعلنت شركة كيا الكورية المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد كيا بيكانتو موديل 2024، وتنتمي بيكانتو الي فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، بالإضافة الي أنها ستقدم بالعديد من التكنولوجيات والمميزات الجديدة .