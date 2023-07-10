احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

المخللات من أكثر الأشياء المفضلة للجميع، حيث يعتبرها البعض فاتح للشهية، ولا تخلو مائدة في أي بيت من طبق المخلل، رغم أضراره الخطيرة التي يغفلها الكثيرون والتي قد تصل إلي الإصابة بالتسمم الغذائي، نرصد في هذا التقرير أضرارا ومخاطر المخللات علي الصحة وفقا لموقع Foodnd.



مخاطر المخللات علي الصحة:

ارتفاع ضغط الدم:

قد تشكل خطرًا على مريض ضغط الدم. إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح في نظامك الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى.



الفشل الكلوي:

- تراكم حمض اليوريك في الكلى، وصعوبة التخلص منه، وتكوُّن حصوات الكلى، التي قد تسبب تراكمها الإصابة بالفشل لكلوي، الجهاز الهضمي وتسمم أعضاء الجهاز الهضمي.



أمراض القلب:

تسفر أملاح المخللات عن إحداث هبوط احتقاني لعضلة القلب، وبالتالي إعاقة ضخ الدم إلى الأعضاء، مما ينتج عنه صعوبة التخلص من السوائل في الجسم، فيؤدي إلى تورم الساقين والكاحلين والقدمين واليدين، مسببةً الاستسقاء في المعدة أو المخ أو الرئة ،مما يزيد من معدَّل سرعة ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالجلطات وتصلُّب الشرايين.

الكلي:

تؤدي أملاح المخللات لتشوه خلايا الكبد، وتنتهي بانخفاض قدرتها على التكاثر، مما يؤدي إلى تليف



زيادة العطش والتسمم:

الأطعمة المالحة تجعلك تشعر بالعطش أكثر مما كنت عليه في أي وقت مضى، واستجابة الجسم الطبيعية لزيادة مستويات الصوديوم هي غسل الجسم بالسوائل في محاولة لإعادة التوازن إلى مستويات الإلكتروليت، وقد تسبب التسمم الغذائي في حالة ما اذا كانت فاسدة



ضعف العظام:



ويؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم، إلى إضعاف العظام والمساهمة في ارتفاع ضغط الدم.تعرضك لمشاكل صحية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى. و سرطان المعدة والبواسير ،ويمكن للصوديوم الموجود في المخلل أيضًا أن يسبب تلف وضعف الكالسيوم من عظامك، مما يمكن أن يسبب ضعفها ويزيد من خطر إصابتك بكسور في العظام.



التهابات مهبلية وتسمم الحمل:

الإسراف في تناول المخللات، قد يصيب المرأة الحامل بالالتهابات المهبلية، ما يضر بصحة الجنين، وقد يعرضها للإجهاض، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، تؤدي إلى تسمم الحمل.